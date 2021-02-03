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Diyarbakır'da kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti

 Kalp krizi sonucu vefat eden emniyet amiri Halil Atmaca, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 yaşındaki emniyet amiri Halil Atmaca, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aslen Karaman’ın Ayrancı ilçesi Dokuzyol köyü doğumlu, evli 1 çocuk babası 20 yıllık polis Halil Atmaca için Ereğli Ulu Camisinde tören düzenlendi. Atmaca’nın cenazesi öğle namazını müteakip, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Üçgöz Mahallesi Üçgöz Mezarlığında toprağa verildi.

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