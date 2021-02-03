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Sivas, Erzurum maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig’in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u sahasında ağırladı. Sivasspor'un bir topunun direkten döndüğü maçta, iki takım da net fırsatları değerlendiremedi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

Bu sonucun ardından Sivasspor 25, Erzurumspor 21 puana ulaştı. Sivasspor bir sonraki maçında Ankaragücü’ne konuk olurken, BB Erzurumspor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

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