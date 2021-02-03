Almanya'da aynı camiye üçüncü saldırı! Terör örgütü yandaşları sloganlar yazdı

ALMANYA'da bir caminin duvarı, PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca sloganlar yazılarak örgüt renkleriyle boyandı.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı, Dresden kentindeki Fatih Camisine gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan boyalı saldırı; sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilip önce cami yönetimine haber verildi, ardından olay polise intikal ettirildi.

Hühndorfer Caddesi üzerinde bulunan ve aynı anda 300 kişinin ibadet edebildiği camide incelemede bulunan polis tutanak tutarak soruşturma başlattı.

DİTİB Dresden Fatih Camisine 2016 yılında bombalı saldırı yapılmış, saldırgan olduğu tespit edilen Nino K'ya 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Camiye geçen yıl düzenlenen saldırıda ise camları kırılmış ve maddi zarar verilmişti.