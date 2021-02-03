BIST 1.522
DOLAR 7,16
EURO 8,61
ALTIN 423,49
HABER /  DÜNYA

Almanya'da aynı camiye üçüncü saldırı! Terör örgütü yandaşları sloganlar yazdı

ALMANYA'da bir caminin duvarı, PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca sloganlar yazılarak örgüt renkleriyle boyandı.

Abone ol

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı, Dresden kentindeki Fatih Camisine gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan boyalı saldırı; sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilip önce cami yönetimine haber verildi, ardından olay polise intikal ettirildi.

Hühndorfer Caddesi üzerinde bulunan ve aynı anda 300 kişinin ibadet edebildiği camide incelemede bulunan polis tutanak tutarak soruşturma başlattı.

DİTİB Dresden Fatih Camisine 2016 yılında bombalı saldırı yapılmış, saldırgan olduğu tespit edilen Nino K'ya 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Camiye geçen yıl düzenlenen saldırıda ise camları kırılmış ve maddi zarar verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Osman Gazi eşleri kimdir kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Boğaziçi göstericilerine: Türkiye'nin böyle evlatları yok, zehirli yılanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar pandeminin seyrine göre il il kaldırılabilir
İsmail Berhan kimdir Öykü Çelik sevgilisi ne iş yapıyor?
Sivas, Erzurum maçında gol sesi çıkmadı
Zonguldak'ta karı temizlemek istemişti! 43 yaşındaki adam kurtarılamadı
Diyarbakır'da kalp krizi geçiren emniyet amiri hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu'ndan Boğaziçililere destek: Baskı ve şiddet kabul edilemez
Survivor Hanzade Ofluoğlu kiminle evli eşi kimdir?
Yorumlar