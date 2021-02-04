Günde 10 litre içiyor Bursa'da bağımlılıktan vazgeçmek istedi bırakamıyor!

Günde yaklaşık 10 litre soğuk çay içen Kurt, "Öğlene kadar yaklaşık 2 şişe içiyorum. Daha önce, 20 yıl kadar gazlı içecek bağımlısıydım. Ondan kurtulmanın yolunu ararken soğuk çayı keşfettim." dedi.