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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 6’sı asker 21 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ merkezli olmak üzere Ankara ve İstanbul illerinde yapılan FETÖ/PYD operasyonlarında, 6'sı asker 21 kişi yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda örgüt içerisindeki asker şahıslardan sorumlu, mahrem imamları ankesörlü ve sabit hatlardan arayan ve çoğunluğu muvazzaf olan değişik rütbelerdeki 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında da Kayseri’de yapılan operasyon ile 6 asker de gözaltına alındı. 

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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