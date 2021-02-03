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Flatyos kimdir Kuruluş Osman tarihteki yeri kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizideki Flatyos karakteri ise son bölümlerden en dikkat çeken karakterlerden. Seçkin Özdemir'in oynadığı Flatyos kimdir, kimin oğlu ve tarihteli yeri nedir?

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Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizinin tarih kokan konusu kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Dizideki Flatyos karakteri ise son haftalarda en çok merak edilenler arasında. Peki Seçkin Özdemir'in oynadığı Flatyos karekteri tarihte kimdir, Flatyos'un babası kim, kimin oğlu?

Bizans komutanı Flatyos kimdir? Dizide Flatyos karakteri öne çıkarken izleyiciler bu kişinin gerçekte var olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak tarih kitaplarına bakıldığında Bizans komutanları arasında Flatyos adın bir komutan bulunmuyor. Bu karakter senaryo gereği diziye dahil olmuştur.

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü seyirci karşısına çıktı. Kiralık Aşk, Bir Aşk Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Seçkin Özdemir diziye Flatyos karakteriyle katıldı. Kuruluş Osman'da Bizans komutanı Flatyos'un obayadaki hain planları ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Seçkin Özdemir kimdir: 2000 senesinde Kocaeli’nin bölgesel yabancı müzik kanalı “Red Fm” de kariyeri adına önemli bir adım attı. 2002 senesinde yapmaya başladığı “Brainstorm”isimli radyo show programı 2 sene boyunca Kocaeli’de büyük ilgi gördü. Oyuncu kimliğinin yanı sıra DJ'lik de yapan Seçkin Özdemir, Antalya, İstanbul ve Bodrum’un birçok önemli kulübünde DJ olarak kalabalıklara performans sergiledi.

2004 senesinde İstanbul “My Radio”da 5 ay boyunca drive time’da interaktif bir radyo show programı gerçekleştirdi. 2004 Ağustos ayında “Number 1”a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başladı. 2005 senesinde Foster’s sponsorluğunda yaptığı “Faraş” isimli absürd programın ardından, 2006 senesinde Türkiye’nin en büyük gençlik kulübü “Gnctrkcll’’ Seçkin Özdemir’le çalışmaya başladı. 2 sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm’de yönetmen Önder Kızılkan’la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda “Play” isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll’nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Seçkin Özdemir, birçok reklam filminde rol aldı. İlk dizi projesi olan 2008 yapımı Yaban Gülü dizisinde Burak karakterine hayat verdi.

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