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Merkez Bankası açıkladı: 3 yeni müdürlük kuruldu

Merkez Bankası, organizasyon şemasına 3 yeni müdürlük ekledi. Açıklamada, "Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir" denildi.

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Merkez Bankası yeni müdürlüklerin 8 Şubat itibariyle faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada "Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü', Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Katılım Bankacılığı Müdürlüğü', Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Mali Kontrol Müdürlüğü' kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi:

Merkez Bankası açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak;

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü', Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Katılım Bankacılığı Müdürlüğü', Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Mali Kontrol Müdürlüğü' kurulmasına karar verilmiştir.

İlgili Müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlenmiştir;

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü; Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek.

Katılım Bankacılığı Müdürlüğü; TCMB’nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip etmek.

Mali Kontrol Müdürlüğü; İç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek.

İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacaktır.

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