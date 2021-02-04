Gülse Birsel'den olay 'Boğaziçi' çağrısı: Ne olur bizim dengemizi bozmayınız
Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını Instagram hesabından paylaştı. Olaylarla ilgili itidal çağrısı yapan Birsel, 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız' dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı protestolar devam ederken siyasetçilerden sert mesajlar gelmeye başladı. Olaylar gittikçe alevlenirken Gülse Birsel, şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız' çağrısı yaptı.
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaştı. Birsel, "Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiç birimize faydası yok!" düşüncesini dile getirdi.
Gülse Birsel, 2017 yılına ait konuşmada şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak şunları söylüyor: Boğaziçi bence herkesin alının al, morunun mor, tanrısının amenna, şiirinin adam akıllı şiir olduğuna saygı duyduğu bir yerdir.
Yine aynı şiirdeki gibi pırıl pırıl bir denize karşı diz boyu sulara yan gelmiş insanlar herkese iyi niyetli gülümser.