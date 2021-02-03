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Kuruluş Osman Göktuğ gerçek adı kimdir tarihteki yeri

Göktuğ, Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterlerdendir. Burak Çelik'in canlandırdığı Göktuğ, ilk olarak Balgay'ın adamı olarak diziye dahil olmuştu. ATV ekranlarına yayımlanan Kuruluş Osman dizisi karakterlerinden Göktuğ aslında kim?

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Burak Çelik tarafından canlandırılan Göktuğ karakteri, Kongar adıyla biliniyordu. Müslüman olup Osman Bey tarafına geçmiştir. Kuruluş Osman dizisi Göktuğ rolü izleyici kesiminde de çok beğenildi. Osman Bey'in yanında yer alan Göktuğ, savaş sahneleri ile de nefes kesiyor. İşte Göktuğ karakterini canlandıran Burak Çelik biyografisi...

Kuruluş Osman Göktuğ kimdir: Moğol komutanı Balgay’ın adamı olarak Kuruluş Osman'a dahil olan Kongar, sonrasında Müslüman olarak Osman Bey'in Alplerinden biri haline geldi.

Burak Çelik kimdir: Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World yarışmalarında birinci oldu. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil olmuştu.

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