Siemens Enerji 7 bin 800 çalışanını işten çıkarıyor

Siemens Enerji, maliyeti azaltmak için dünya çapında 7 bin 800 işçiyi işten çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

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Geçtiğimiz yıl Alman endüstri holdingi Siemens AG’den ayrılan enerji teknoloji firması Siemens Enerji’nin toplam 90 bin çalışanı bulunuyor. Yapılan açıklamada “etkin süreçler, sade yapılar, portföy düzenlemesi ve kapasite aşımının düşürülmesi” ile 7 bin 800 işin güç ve enerji departmanlarından azaltılacağı açıklandı.

Bu işlerin üç çeyreğinin yönetim, denetim ve satış departmanlarından olacağı belirtildi.

İşten çıkarılmada 3 bin işin Almanya’dan bin 700’ünün ABD’den ve 3 bin 100 ‘ünün dünyanın geri kalanından olması planlanıyor. Siemens Enerji, gider kesintisinin 2025 mali yılsonunda biteceğini, “büyük ölçüde” 2023 sonunda tamamlanmış olacağını aktardı.