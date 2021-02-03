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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Dron destekli Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla kent merkezi ile Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 adrese yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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