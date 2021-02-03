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Yunus Emre Karabacak aslen nereli kaç yaşında? Yunus Emre biyografisi

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler kadrosu belli oldu. TV8 ekranlarında 9 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2021'de Yunus Emre Karabacak merak edilen isimler arasındaki yerini aldı. Peki ama Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

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Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu belli oldu. Survivor 9 Ocak Cumartesi günü ekranlarda yayınlanacak. Survivor Yunus Emre Karabacak 2021 Gönüllüler kadrosunda yer almaktadır. Peki ama Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Yunus Emre instagram Twitter bilgileri...

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girmiş.

Yunus Emre'nin babası kimdir? Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi Spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

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