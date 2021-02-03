Suriye'de terör örgütü YPG ile Esed anlaştı karşılıklı ablukalar gevşetiliyor

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, Haseke ve Halep illerinde karşılıklı olarak birbirlerini uyguladıkları ablukaları kısmen gevşetme kararı aldı.

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YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında 28 Aralık 2020'de başlayan ve ocak ayında karşılıklı ablukaya dönüşen gerginlikte karşılıklı adımlar atıldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, YPG/PKK ve Esed rejimi ablukaları karşılıklı olarak kısmen gevşetme konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma gereği, terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde rejim güçlerini abluka altında tuttuğu bölgelere giriş çıkışlara haftalar sonra kontrollü şekilde izin vermeye başladı.

Buna karşılık rejim güçleri de Halep il merkezinde örgüt işgalindeki Şeyh Maksut semti ile ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesine giriş ve çıkışların yanı sıra gıda ve akaryakıt girişine müsaade etti.

Karşılıklı ablukalar

8 Ocak'ta Kamışlı'da Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi abluka altına almaya başlayan YPG/PKK, ocak ayı ortasından itibaren Haseke il merkezinde Esed rejimine ait birden fazla askeri noktayı ele geçirerek, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi kuşatmaya başlamıştı.

Buna karşılık olarak da Esed rejimi Halep ilinde YPG/PKK işgalindeki Şeyh Maksut semtine ve Tel Rıfat bölgesine giriş ve çıkışları engellemiş ve gıda girişini yasaklamıştı.

Gerilim nasıl başlamıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Rusya'nın ara buluculuğunda alıkonanlar serbest bırakıldı ve bir süreliğine gerginlik yatıştı ancak daha sonra karşılıklı gözaltılar devam etti ve YPG/PKK, 8 Ocak'ta Kamışlı, 16 Ocak'ta da Haseke'de Esed rejimine ait askeri bölgeleri abluka altına aldı.

31 Ocak'ta ise Haseke ilinde Esed rejimi unsurları ile terör örgütü YPG/PKK arasında çıkan çatışmada 1 rejim unsuru ölmüş, 4 rejim unsuru yaralanmıştı.