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Sergen Yalçın oynanan oyuna isyan etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

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Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir iki puan kaybettiği Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Futbol bu değil"
Antalyaspor'un oynadığı oyuna tepki gösteren Yalçın, "1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı." dedi.

"Savaşımız yeni başlıyor"
Hakem yönetimine tepki gösteren genç hoca, "Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzon ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde nasıl kazanacağız"
Antalyaspor'da oyuncuların sürekli yerde yattığını kaydeden teknik adam, "Savaşacağız! Çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı." diye konuştu.

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