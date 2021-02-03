BIST 1.534
DOLAR 7,16
EURO 8,61
ALTIN 422,07
HABER /  SPOR

Kayserispor ve Alanyaspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, öne geçtiği maçta konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un golünü Maglica atarken; Alanyaspor'un sayısını Tzavellas kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 23'e, Alanyaspor da 38'e yükseltti.

Abone ol

16. dakikada Siopis'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak Doğan Alemdar'da kaldı.

19. dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Umut Güneş sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Lennon'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Maglica'nın sert şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Alanyaspor'da Siopis'in hatalı pasında topu kapan Maglica'nın ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

71. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarından Bareiro'nun kafa vuruşunda kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

77. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Sapunaru ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Sapunaru'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği sağladı. Umut Güneş'in ceza sahası dışından vuruşunda topa son olarak müdahale eden Tzavellas meşin yuvarlağın yönünü değiştirdi. Kaleci Doğan Alemdar'ı yanıltan bu dokunuş sonrası top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kayserispor: 1 - 1 :Alanyaspor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo (Dk. 65 Attamah), Lennon (Dk. 80 Paz), Muhar, Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Maglica (Dk. 65 Luckassen)

Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy (Dk. 77 Juanfran), Siopis (Dk. 60 Salih Uçan), Berkan İsmail Kutlu, Umut Güneş, Kadzior (Dk. 60 Efecan Karaca), Babacar (Dk. 46 Davidson), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)

Goller: Dk. 54 Maglica (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Pedro Henrique, Dk. 78 Doğan Alemdar, Dk. 80 İlhan Parlak, Dk. 81 Paz (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de yanlışlıkla hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa hapis cezası
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Mesele Boğaziçi değil hala anlamadın mı' mesajıyla kendilerini ele verdiler
ABD'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye'yi üretim merkezi olarak görüyoruz
Sultanbeyli’de Covid-19 tedbirlerine uymayanlara 10 milyon TL ceza kesildi
Yunus Emre Karabacak aslen nereli kaç yaşında? Yunus Emre biyografisi
Survivor Steven Salam nereli kaç yaşında Wakanda nedir?
Suriye'de terör örgütü YPG ile Esed anlaştı karşılıklı ablukalar gevşetiliyor
Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir gerçek hali nasıl?
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Yorumlar