Gaziantep FK'nin düşüşü Fatih Karagümrük karşısında da devam etti

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 58'de Ndao, 64'te Borini attı. Bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükselten Fatih Karagümrük 8. sıraya yerleşirken; Gaziantep FK ise 35 puanla kendisine 6. sırada yer buldu.Abone ol
8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.
15. dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında müsait durumdaki Ademi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
36. dakikada Mirallas'ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
47. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı köşe atışında Ademi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
58. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Balkovec, Borini'yle paslaşarak soldan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Savunmaya da çarpan top arka direkteki Ndao'nun önüne düştü. Senegalli oyuncu boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
64. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Koray Altınay'ın sağdan ortasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borini'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
83. dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Kenan Özer, Roco'yu çalımlayarak şutunu çekti. Kaleci Aykut Özer topu çeldi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fatih Karagümrük: 2 - 0 :Gaziantep FK
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 86 Vato Arveladze), Ndao (Dk. 78 Emre Çolak), Castro (Dk. 57 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Salibur), Ademi (Dk. 77 Sobiech)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başacıkoğlu), Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Morais), Jefferson (Dk. 65 Andre), Rashid (Dk. 84 Sousa), Maxim, Mirallas, Dicko (Dk. 46 Kenan Özer)
Goller: Dk. 58 Ndao, Dk. 64 Borini (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 41 Biglia, Dk. 45 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Mirallas, Dk. 89 Djilobodji (Gaziantep FK)