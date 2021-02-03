Konyaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. 0-0'lık eşitliğin ardından Konyaspor, ligdeki puanını 24'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 20 puana ulaştı.Abone ol
7. dakikada Furman'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakikada Kravets'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.
19. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ortasında top savunmanın son anda dokunuşuyla kornere gitti. Kullanılan kornerin ardından topla buluşan Milosevic'in ceza sahasına yakın noktadan sert vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.
26. dakikada Skubic'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kravets'in dönerek sert vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.
45+1. dakikada Polomat'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.
59. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topta Cikalleshi, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Cikalleshi'nin vuruşunda Nordfeldt topu kornere çeldi.
64. dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Eray Birniçan son anda topu kornere attı.
68. dakikada Hadziahmetovic'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda top yandan auta gitti.
69. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Kravets'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.
90+5. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Ahmet Çalık'ın indirdiği topa Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Konyaspor: 0 - 0 :Gençlerbirliği
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin
Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 46 Bytyqi), Sekidika (Dk. 76 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 67 Rahmanovic), Milosevic (Dk. 46 Musa Çağıran, Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Kravets
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 68 Rahmetullah Berişbek), Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+4 Ayite), Furman, Sefa Yılmaz, Stancu (Dk. 60 Sio)
Sarı kartlar: Dk. 4 Piris da Motta, Dk. 9 Furman, Dk. 90+6 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 75 Hadziahmetovic, Dk. 82 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)