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Kayseri'de yanlışlıkla hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa hapis cezası

Anadolu Ajansı

KAYSERİ'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcadığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçunda dava açılan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.

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KAYSERİ 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık O.A., esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A., beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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