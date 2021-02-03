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Mesele Boğaziçi değil hala anlamadın mı' mesajıyla kendilerini ele verdiler

Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren grupların taşıdığı pankartlar dikkat çekti. Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup 'Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?' yazılı pankartla ikinci Gezi olaylarına göndermede bulundu.

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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını bahane edenler, sokakları karıştırmanın planlarını yapıyor. İkinci bir Gezi kalkışması için her yolu deneyen öğrenci görünümlü provokatörler sonunda niyetlerini açık etti.

Gezi'ye gönderme
Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup, taşıdıkları pankarta "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" yazdı.

LGBT paçavralarıyla poz veren grup, sokaklarda eylem çağrısı yaptı.

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