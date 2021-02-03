Ermeni gazeteciden gündemi sarsan itiraf: Dışarıdan getirildiler

Dağlık Karabağ'daki çatışmaya gönüllü olarak katılan Ermeni gazeteci Nairi Hokhikyan, Ermenistan'ın Karabağ savaşında yabancı uyruklu ve paralı askerler savaştırdığını doğruladı.

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Dağlık Karabağ'daki çatışmaya gönüllü olarak katılan Ermeni gazeteci Nairi Hokhikyan, yurt dışındaki Ermenilerin savaşa katılmak için yetkililere başvurduğunu söyledi. Hokhikyan, "6 Ekim'de Karabağ'da gönüllü grubumla birlikte Fransa ve Rusya'dan Ermenilerle tanıştım. 12 Ekim'de arkadaşım Amerika'dan aradı ve Karabağ'a gelmek için izin istedi" dedi.

Kırım Milletvekili Armen Mardoyan, savaşın ikinci gününde Karabağ'a 450 tecrübeli savaşçıyı göndermek istediğini açıkladı. Hokhikyan, Alexander Boroda'nın da Karabağ'a 7 bin gönüllüyü göndermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ermenistan tarafı, Karabağ'daki çatışmalara yabancı uyrukluların katıldığını reddetse de savaş sırasında Azerbaycan ordusu tarafından çok sayıda çeteci öldürüldü. Bunların arasında farklı ülkelerin vatandaşları vardı.

Karabağ'daki savaş sırasında Fransız Ermenilerinden birinin çektiği bir video, pek çok tartışmaya neden oldu. Görüntülerde; Ermeni askerlerinin ne kadar moralsiz olduğundan söz ediliyordu.