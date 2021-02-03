BIST 1.534
DOLAR 7,16
EURO 8,61
ALTIN 422,07
HABER /  DÜNYA

Ermeni gazeteciden gündemi sarsan itiraf: Dışarıdan getirildiler

Dağlık Karabağ'daki çatışmaya gönüllü olarak katılan Ermeni gazeteci Nairi Hokhikyan, Ermenistan'ın Karabağ savaşında yabancı uyruklu ve paralı askerler savaştırdığını doğruladı.

Abone ol

Dağlık Karabağ'daki çatışmaya gönüllü olarak katılan Ermeni gazeteci Nairi Hokhikyan, yurt dışındaki Ermenilerin savaşa katılmak için yetkililere başvurduğunu söyledi. Hokhikyan, "6 Ekim'de Karabağ'da gönüllü grubumla birlikte Fransa ve Rusya'dan Ermenilerle tanıştım. 12 Ekim'de arkadaşım Amerika'dan aradı ve Karabağ'a gelmek için izin istedi" dedi.

Kırım Milletvekili Armen Mardoyan, savaşın ikinci gününde Karabağ'a 450 tecrübeli savaşçıyı göndermek istediğini açıkladı. Hokhikyan, Alexander Boroda'nın da Karabağ'a 7 bin gönüllüyü göndermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ermenistan tarafı, Karabağ'daki çatışmalara yabancı uyrukluların katıldığını reddetse de savaş sırasında Azerbaycan ordusu tarafından çok sayıda çeteci öldürüldü. Bunların arasında farklı ülkelerin vatandaşları vardı.

Karabağ'daki savaş sırasında Fransız Ermenilerinden birinin çektiği bir video, pek çok tartışmaya neden oldu. Görüntülerde; Ermeni askerlerinin ne kadar moralsiz olduğundan söz ediliyordu.

PKK'lı teröristler bile katıldı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan bir Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını teyit etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye'yi üretim merkezi olarak görüyoruz
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Sultanbeyli’de Covid-19 tedbirlerine uymayanlara 10 milyon TL ceza kesildi
Yunus Emre Karabacak aslen nereli kaç yaşında? Yunus Emre biyografisi
Survivor Steven Salam nereli kaç yaşında Wakanda nedir?
Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir gerçek hali nasıl?
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' tepkisi: Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür
Manisa'da 3 gencin çektiği veda videosunda seslendikleri 'Mert' uzman onbaşı çıktı
Sultan 2. Murad, vefatının 570. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı
Yorumlar