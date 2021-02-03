Antalyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle devreyi geride kapatan Kartal, Antalyasporlu Veysel Sarı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Vida'nın attığı kafa golüyle eşitliği yakaladı. Trabzonspor yenilgisiyle liderliği kaybeden Beşiktaş, bu sonuçla 45 puana ulaştı ancak Galatasaray'a da geçilerek 3. sıraya geriledi. Antalyaspor ise puanını 30'a çıkardı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Antalya'daki mücadelede ev sahibi takım, Gökdeniz Bayrakdar'ın 39. dakikada kaydettiği golle devreyi 1-0 üstünlükle noktaladı.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Beşiktaş, ataklarını sıklaştırırken; Antalyaspor, 70. dakikada 10 kişi kaldı. Veysel Sarı, Cyle Larin'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Faul sonrası serbest vuruş kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, duran toptan golü buldu. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içine gönderdiği ortaya iyi yükselen Domagoj Vida, kafa vuruşuyla 73. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor yenilgisiyle liderliği kaybeden Beşiktaş, 45 puana ulaştı ancak Galatasaray'a da geçilerek 3. sıraya geriledi. Antalyaspor ise puanını 30'a çıkardı. Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş da Konyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.

26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.

36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hutchinson'ın sert vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Antalyasporlu savunma oyuncusu Veysel Sarı sol kanatta Larin'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Serbest atışı kullanan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1

81. dakikada N'Sakala'nın ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

82. dakikada De Souza'nın pasında Oğuzhan Özyakup, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup'un sert vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Antalyaspor: 1 - 1 :Beşiktaş

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri (Dk. 72 Ersan Gülüm), Bünyamin Balcı, Eren Albayrak (Dk. 89 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Fredy (Dk. 89 Doğukan Sinik), Amilton (Dk. 83 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Hutchinson (Dk. 57 Oğuzhan Özyakup), De Souza, Ljajic (Dk. 57 Mensah), N'Koudou (Dk. 57 Ghezzal), Larin, Aboubakar

Goller: Dk. 39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 73 Vida (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 70 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Boffin, Dk. 90+​​​​​​​2 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Mensah (Beşiktaş)