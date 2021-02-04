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Yusuf Yazıcı perdeyi açtı Lille farka koştu

Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille deplasmanda Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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Ligue 1'in 23. haftasında Lille, Bordeaux'ya konuk oldu. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Lille ikinci yarıda attığı gollerle zafere ulaştı. Konuk ekip 54. dakikada gol perdesini açarken sahnede Yusuf Yazıcı vardı. Milli futbolcu attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

66. dakikada Timothy Weah, Lille'i 2-0'lık üstünlüğe taşırken 89. dakikada Isaac Lihadji'nin golü sonucu belirledi ve Lille zorlu deplasmandan 3-0'lık zaferle ayrıldı.

Yusuf Yazıcı 13 gole ulaştı
Öte yandan üst üste ikinci lig maçında da golle buluşan Yusuf Yazıcı bu sezon Fransız ekibinin formasıyla 13. golünü kaydetti. Ligde 7, Avrupa Ligi'nde ise 6 golü bulunan Yazıcı bu istatistiğe 26 maçta ulaştı. Milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

Lille aldığı galibiyetle 51 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

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