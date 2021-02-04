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ABD'den Boğaziçi açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve sonrasında yaşananlarla ilgili ABD'den açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Price, "Rektöre karşı yapılan barışçıl protestoları yakından takip ediyoruz, ayrımcı söylemleri sert bir şekilde kınıyoruz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösteriler ve gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, İstanbul'un önde gelen üniversitesindeki gösterilerden endişe duyduklarını kaydetti.

Sözcü Price, özellikle LGBT karşıtı söyleme vurgu yaptı, bu yönde yapılan açıklamaları kınadıklarını söyledi.

Price, "Rektöre karşı yapılan barışçıl protestoları yakından takip ediyoruz, ayrımcı söylemleri sert bir şekilde kınıyoruz. Rahatsız etse bile ifade özgürlüğü demokrasinin önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

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