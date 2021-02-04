Boğaziçi protestolarındaki gözaltına alınan öğrenciler için karar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan öğrencilerin tamamı serbest bırakıldı.Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda, adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
30'u tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi!
Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Öğrencilerin tamamı serbest bırakıldı
Gece saatlerinde tutuklama, ev hapsi ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 51 kişinin sorgusu başladı.
Saat 02.15'te tutuklamaya sevk edilen 12 öğrenci yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu saat 02.20'de serbest bırakılan öğrenci sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
Hakimlik sorgusunu takip eden vekiller, saat 02.30'da toplam 24 öğrencinin, 02.40'ta ise tamamının serbest bırakıldığını kaydetti.