İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor.

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili nöbetçi hakimliğe sevk edilen, savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor.