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Umut Nayir, Hajduk Split'i galibiyete taşıdı

Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split forması giyen Umut Nayir, Istra 1961 karşısında attığı tek golle takımını galibiyete taşıdı.

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Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir, attığı golle takımını galibiyete taşıdı. 

Hajduk Split'in ligde Istra 1961'i konuk ettiği maçın 16. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren 27 yaşındaki futbolcu üç puanı getiren isim oldu.

Hajduk Split sahadan 1-0 galip ayrılırken puanını da 23'e çıkardı.

Umut Nayir bu sezon Hajduk formasıyla 10 maçta 2 gole imza attı.

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