Umut Nayir, Hajduk Split'i galibiyete taşıdı

Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split forması giyen Umut Nayir, Istra 1961 karşısında attığı tek golle takımını galibiyete taşıdı.Abone ol
Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir, attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
Hajduk Split'in ligde Istra 1961'i konuk ettiği maçın 16. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren 27 yaşındaki futbolcu üç puanı getiren isim oldu.
Hajduk Split sahadan 1-0 galip ayrılırken puanını da 23'e çıkardı.
Umut Nayir bu sezon Hajduk formasıyla 10 maçta 2 gole imza attı.