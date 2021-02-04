Napoli ile Atalanta mücadelesi golsüz sona erdi

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli ile Atalanta'nın verdiği mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.Abone ol
İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Atalanta maçı 0-0 sonuçlandı. Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda yapılan maçta, ligin iki önemli takımı kozlarını paylaştı.
Dengede geçen karşılaşma, golsüz sona erdi.
Bu mücadelenin rövanşı, 10 Şubat'ta Atalanta'nın ev sahipliğinde Bergamo'da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, kupa finalinde Juventus-Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.