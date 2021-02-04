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Karaman'da teras kattan yola düşen kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KARAMAN'da 4 katlı binanın terasından yola düşen kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fenari Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yerde yatan Hüseyin Çavaş’ın (50), hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Çavaş’ın yere düşerek öldüğünü sonradan öğrenen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çavaş’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Her iki ayağı da kırık olan Çavaş’ın kazayla mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

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