Ankara'da üretildi! 'Çok önemli bir konu' deyip İHA'daki şaşırtan detayı açıkladı

Birdir, otonom olarak görev yapabilen bu sistemlerin, "hava aracı platformu", termal ya da elektro optik kameradan oluşan "sensör birimi", görevin planlandığı, uçuşun otonom olarak sağlandığı, sensör ve kameralardan gelen görüntü ve verilerin izlenebildiği "yer kontrol istasyonu" gibi unsurlardan oluştuğunu anlattı.