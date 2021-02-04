Rıdvan Dilmen: Hakemler dört büyükleri kolluyor

Rıdvan Dilmen, ''Dört büyüklerin geldiği noktada, hakemlerin de payı var. Serdar Tatlı'dan bir ricam var. Hakemken en azından gördüğünü çalıyordu. Serdar hoca, hakemler kolay yolu buldu, 'Büyükleri kazandıralım, başımıza dert gelmesin' diyorlar." yorumunda bulundu.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi NTV'de "%100 Futbol"da değerlendirdi.

Türkiye'de en kolay mesleğin hakemlik; en zor mesleğin de MHK Başkanlığı olduğunu iddia eden Dilmen, "Yayıncı kuruluş şimdi, 'Oh! Dört büyük de geldi yarışa' diyor ama buraya getiren hakemler. Son 10 haftada hakemlerden canı yanan dört büyüklerden bir takım söyleyin. Ondan önceki 10 haftada herkes konuşuyordu. Dört büyüklerin geldiği noktada, hakemlerin de payı var. Serdar Tatlı'dan bir ricam var. Hakemken en azından gördüğünü çalıyordu. Serdar hoca, hakemler kolay yolu buldu, 'Büyükleri kazandıralım, başımıza dert gelmesin' diyorlar." yorumunda bulundu.

Dilmen'in sözlerinden geri kalan satır başları şöyle:

- "Beşiktaş, geçen hafta 3 puan kaybetti kendi sahasında ve Trabzon'u devreye soktu. Bu beraberlik, Trabzon'un iştahını arttırmıştır. Beşiktaş, Trabzon maçında kaybetti ama daha çok pozisyonlu oynadı. Sergen hoca, planlamayı yaparken rakibe göre değişiklik yapmıyor. Antalyaspor'u izlemiştir, Antalya Hatayspor karşısındaki 6-0'ın ardından oynadığı maçları kaybetmedi. Antalyaspor, bence ligimizin en vasat kadrosu.

Sergen hoca, bir türlü uygulamaya gitmiyor, aynı formatta devam etti bugün. Larin'i sağda başlattı sadece, sonra sola aldı. Ne lazım, duran top lazım. Kim lazım? Ghezzal lazım. Beşiktaş'ın bugün geniş alan bulma ihtimali var mıydı? Abobuakar da, özellikle N'Koudou savunma arkası koşucularıdır. Aboubakar kayboldu ilk yarıda. Ghezzal'ı devrede alması lazımdı.

Beşiktaş fizik olarak düşüşte. Aboubakar da düştü, kayboldu. Bu oyun karşısında bu puan kötü değil. Antalyaspor ne istediyse oldu, belki bir kontra daha yapıp kazanabilirdi. Beşiktaş kendi formatında devam etti. Karambol oyununda Larin merkeze girince pozisyon üretmeye başladı.

Dün Fatih Terim, öyle oyuncular aldık ki farklı taktikler kullanabiliriz dedi. Beşiktaş aslında çift forvet oynayabilir, çift ön libero oynayabilir. Atiba 23 yaşında değil, büyük fedakarlıklar yapıyor, yoruluyor. Rıdvan'ı rotasyona sokarken, Atiba'yı sadece 1 maçta rotasyona soktular. İki maçta 1 puan aldı Beşiktaş, büyük avantajı vardı. Konya, Gençlerbirliği ve Denizli maçları vardı, muhtemeli 9 gözüküyordu oynadığı oyuna göre. Takımın fiziksel anlamda da düştüğünü hissediyorum. Bloklar arasındaki fark açılıyor. Ersun Yanal maçtan önce ne çalıştıysa, hepsini aldı. 10 kişi kalacağını hesaplayamadı.

Durup dururken oyuncu atıyorsun, o pozisyon en fazla fauldür. 2. yarı yeni başladı, bu takımlar sürekli yeniliyordu, ne oldu? Beşiktaş, Cenk Tosun'u alarak doğru bir transfer yaptı. Aboubakar'ı gördükten sonra, dinlenmesi gerektiğini de gördük."