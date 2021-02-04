Bernard Mensah'tan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın Ganalı orta sahası Bernard Mensah, Fraport TAV Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.Abone ol
Süper Lig'in 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor yenilgisiyle liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, 6 haftadır kaybetmeyen Akdeniz ekibine konuk oldu. Antalya'daki mücadelede ev sahibi takım Gökdeniz Bayrakdar'ın 39. dakikada kaydettiği golle devreyi 1-0 üstünlükle noktaladı.
Siyah-beyazlı ekipte 64. dakikada sarı kart gören Bernard Mensah bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.
Bernard Mensah, Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.