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Bernard Mensah'tan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın Ganalı orta sahası Bernard Mensah, Fraport TAV Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

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Süper Lig'in 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor yenilgisiyle liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, 6 haftadır kaybetmeyen Akdeniz ekibine konuk oldu. Antalya'daki mücadelede ev sahibi takım Gökdeniz Bayrakdar'ın 39. dakikada kaydettiği golle devreyi 1-0 üstünlükle noktaladı.

Siyah-beyazlı ekipte 64. dakikada sarı kart gören Bernard Mensah bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

Bernard Mensah, Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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