Tardu Flordun son hali estetik faciası mı? Tardu Flordun kimdir?

Ekranlardan uzun süre uzak kalan oyuncu Tardu Flordun son hali şaşırttı, görenler estetik mi yaptırdı yoksa hasta mı diye merak etti. . 2005 yılında Davetsiz Misafir dizisi ile tanınan başarılı oyuncu Tardu Flordun 48 yaşında ve aslen Ankaralı. İşte Tardu Flordun hakkında merak edilenler...

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Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Tardu Flordun son hali ile gündem oldu. Tardu Flordun'un geçirdiği estetik operasyonunda göz altı torbaların aldırdığı, bu nedenle bir süredir halsiz olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı ünlü oyuncuya ziyarete gitti ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tardu Flordun'un son hali hayranlarını endişelendirirken, yeni bir proje için estetik olduğu ortaya çıktı. Peki kimdir Tardu Flordun, hangi dizilerde oynadı?

Tardu Flordun kimdir, hayatı, dizileri: 25 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası ünlü oyuncu Macit Flordun'dur.

1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu.

1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev aldı, 'Hamlet' ve 'Roberto Zucco' adlı oyunlarda başrol oynadı.

Tardu Flordun, 1998'de 'Leoparın Kuyruğu' adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçti.

2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle televizyon oyunculuğuna adım attı.

2002'de 'Efsane', 'Bir Tatlı Huzur' ve 'İki Oda Bir Sinan' dizilerinde yer aldı. 'Camdan Pabuçlar' dizisinde de Kahraman karakterini oynadı.

2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları 'Davetsiz Misafir' dizisinde ünlü ve çapkın popstar Tarcan rolüyle ekrana geldi.

Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen Binbir Gece adlı dizide Kerem İnceoğlu rolüyle boy gçsterdi. 'Tek Başımıza' adlı dizide Başak Köklükaya ve Ahu Türkpençe ile başrolü paylaştı.

2011'de vizyona giren Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan 'Türkan' adlı filmde Saylan'ın oğlu Çağlayan'ı ve 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' filminde Red Kit karakterini oynadı.

TARDU FLORDUN DİZİLERİ

* Aşk Oyunu (Mert)

* Efsane (Can)

* Evdeki Yabancı (Eren)

* Camdan Pabuçlar (Kahraman)

* Davetsiz Misafir (Tarcan)

* Binbir Gece (Kerem)

* Parmaklıklar Ardında (Metin Utku)

* Mükemmel Çift (Bora Başaran)

* Sırat (Kenan Emir Sancaktar)

* Tek Başımıza (Tuğrul)

* Son Yaz-Balkanlar 1912

* Eve Dönüş (Kürşat)