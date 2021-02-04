Ryan Babel, Club House'da o odaların müdavimi oldu

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, futboldan sonra gözünü kripto para piyasasına çevirdi. Club House isimli uygulamanın müdavimi olan Babel, kripto para ile ilgili konuların konuşulduğu sohbet odalarına giriyor.

Abone ol

Son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri haline gelen Ryan Babel futbol sonrası için de hazırlıklar yapıyor. Geçtiğimiz yıl emlak işine girdiğini açıklayan Hollandalı yıldız bu kez de yeşil sahadan kazandıklarını kripto paraya yatırdı.

Takvim'de yer alan habere göre; Babel sosyal medyanın yeni yıldızı olan Club House isimli platformun müdavimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcu sürekli Club House'ta yer alan kripto parayla ilgili sohbet odalarına giriyor.

''Paranın benim için çalışmasını istiyorum"

Boş zamanlarının büyük kısmını kripto para ile ilgili yatırım takviyesi alarak geçiren Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum. Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum" demişti.