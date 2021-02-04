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Ümraniye'de eşine kurşun yağdırdı! Aynı silahla intihar etti

Demirören Haber Ajansı

ÜMRANİYE'de karı-koca arasında sokakta tartışma çıktı. Bunun üzerine silahını peş peşe eşine ateşleyen koca, kendisini vurarak intihar etti.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan Mehmet ve Hatice Helvacı çifti, bir süre sonra tartıştı. Bu sırada Mehmet Helvacı, silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice Helvacı(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralı Helvacı çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İkisi de hayatını kaybetti                                                                                                  Polis ekipleri olay yerinde uzun süre boş kovan aradı. Mehmet Helvacı ambulansta hayatını kaybederken, Hatice Helvacı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bir mahalle sakini, “İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi." dedi.

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