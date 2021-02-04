İstanbul'da tekstil işçisiydi ikinci kez patron oldu! Japonya'dan 1,5 milyon TL'ye getirdi

İlk etapta 13 işçi istihdam eden Okalin, burada da markaların logo ve tasarımlarını işlemeye başladı. Günde 15 ile 20 bin arasında parçanın nakış işini gerçekleştiren Okalin, 2 yıl önce kaygı duyarak yaptığı yatırımını daha da büyütmeyi hedefliyor.