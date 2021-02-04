İstanbul'da tekstil işçisiydi ikinci kez patron oldu! Japonya'dan 1,5 milyon TL'ye getirdi
İSTANBUL'da tekstil atolyesinde çalışan Adnan Okalin (42), burada nakış atölyesi açtı. Okalin, Japonya'dan getirdiği makinelerle Batman'da ikinci kez patron oldu.
Batman'da yaşarken, 1997'de iş için İstanbul'a giden Adnan Okalin, burada yıllarca tekstil atölyelerinde çalıştı. Nakış ustası olan, evli ve 2 çocuk babası Okalin, daha sonra Sultangazi'de nakış atölyesi açtı.
Burada 20 işçi istihdam eden ve Türkiye'nin sayılı firmalarının nakış işlemlerini yapan Okalin, memleketi Batman'a da yatırım yapmak istedi.
Okalin, Japonya'dan satın aldığı 1,5 milyon TL'lik nakış makinelerini Batman'a getirerek ikinci şubesini açtı.
İlk etapta 13 işçi istihdam eden Okalin, burada da markaların logo ve tasarımlarını işlemeye başladı. Günde 15 ile 20 bin arasında parçanın nakış işini gerçekleştiren Okalin, 2 yıl önce kaygı duyarak yaptığı yatırımını daha da büyütmeyi hedefliyor.