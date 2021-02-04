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Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katkı anlaşması yürürlüğe girdi

TÜRKİYE ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan Katkı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar yayınlandı.

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Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan Katkı Anlaşması'na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile çevre ortaklığı fonuna katkı sunulacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen katkı sağlayıcı konumundaki Türkiye ile EBRD arasında gerçekleşen "Türkiye'nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşması", önemli bir girişim olan "Katkı Sağlayıcının Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonu"na katkı sunulması ve taahhüdünü içeriyor.

Türkiye'den fona 600 bin euro
Bu kapsamda, Türkiye, söz konusu fona 600 bin euro katkı sağlayacak. Bu fon Azerbaycan'daki çevre projelerinde kullanılacak.

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