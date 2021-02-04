Yıldız Çağrı Atiksoy eski eşi kimdir daha önce evlendi mi?

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik kararı olan Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatı merak konusu oldu. 35 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy aslen İzmirli. Peki başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi mi, eski eşi kimdir?Abone ol
Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi ile tanınan ve ünlenen oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Berk Oktay ile evlilik kararı aldığı iddia ediliyor. Magazin basınının yakından takip ettiği olay sonrasında Yıldız Çağrı Atiksoy un hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce evlendi mi, dizileri hangisi?
En son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde görülen Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi kim?
İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır.Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırmıştır.
Filmografisi
2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi
2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi
2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi
2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi
2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi
2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi
2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi
2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi
2008 Miras İrem Film
2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi
2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi
2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi
2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi
2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi