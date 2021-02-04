Yıldız Çağrı Atiksoy eski eşi kimdir daha önce evlendi mi?

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik kararı olan Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatı merak konusu oldu. 35 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy aslen İzmirli. Peki başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi mi, eski eşi kimdir?

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Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi ile tanınan ve ünlenen oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Berk Oktay ile evlilik kararı aldığı iddia ediliyor. Magazin basınının yakından takip ettiği olay sonrasında Yıldız Çağrı Atiksoy un hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce evlendi mi, dizileri hangisi?

En son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde görülen Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi kim?

İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır.Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırmıştır.

Filmografisi

2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi

2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi

2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi

2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi

2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi

2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi

2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi

2008 Miras İrem Film

2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi

2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi

2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi

2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi