Dünyanın ilk eş zamanlı çift el ve yüz naklinde mucizevi sonuç!

ABD'de vücudunun yüzde 80'i yanan 22 yaşındaki genç, çift el ve yüz nakli oldu. Tıp tarihine geçen operasyona 100'den fazla uzman katıldı. Gencin vücudunda, nakil olduğu dokular nedeniyle enfeksiyon veya komplikasyon oluşmaması insanlığa umut verdi.

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ABD'li 22 yaşındaki Joe DiMeo, New Jersey'de yaşayan bir gece vardiyası işçisiydi. Dimeo, 2018 yılında sabaha karşı çıktığı mesaisinden evine dönerken direksiyon başında uyuyakalınca korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kazada aracı yanan ve yaralı olarak kurtulan adamın vücudunun yüzde 80'inde üçüncü derece yanıklar oluştu.

Kazadan sonra New Jersey'de 4 ay boyunca hastanenin yanık servisinde yatarak tedavi edilen Joe DiMeo, 2020'nin Ağustos ayında 23 saat süren bir ameliyatla dünya tıp tarihine geçti.

23 saatlik mucize ameliyata 140'tan fazla uzman katıldı ve dünyada bir ilk gerçekleştirilerek Dimeo'ya çift el ve yüz nakli yapıldı.

Yapay komada uyutuldu Kazadan sonra parmaklarını, dudağını, göz kapaklarını ve yüzünün bir bölümünü kaybeden DiMeo'nun yardım almadan hayatını sürdürmesi imkansız hale gelmişti. Genç adam hastanede kaldığı sürede iki buçuk ay boyunca yapay komaya sokulup uyutulmuştu.

3D teknolojisinden faydalanıldığı yeni bir teknoloji kullanarak operasyonu gerçekleştiren NYU Langone Health ekibinin düzenlediği basın toplantısında konuşan DiMeo, kendisine hayatta ikinci bir şans verildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Operasyon ekibinin başındaki NYU Langone Health'te Yüz Nakli Programı'nın yöneticisi olan Eduardo Rodriguez de Joe Dimeo'nun azminden ne kadar etkilendiğini dünyayla paylaştı.

Dünyada daha önce aynı anda hem yüz hem el nakli yapılmaya çalışılan bilinen iki ameliyat gerçekleştirildi. Birinde hasta enfeksiyon kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş, diğerinde ise el nakli başarısız olmuştu.

Enfeksiyon ya da komplikasyon oluşmadı Joe Dimeo'nun başarılı geçen nakil operasyonundan sonra ise vücudu nakledilen dokuları reddetmezken herhangi bir enfeksiyon ya da başka bir komplikasyona rastlanmadı. Dimeo, hayatının geri kalanında yeni yüzü ve işlevlerini yerine getirebilen elleriyle hayatını kendi başına idame ettirebilecek duruma geldi.