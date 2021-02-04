Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu vuracak mı?

Ozan Kabak, Liverpool'la anlaşırken; "Oyuncunun transferinden Galatasaray pay alacak mı?" sorusu gündeme geldi.

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İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool, kötü gidişine Brighton karşısında da son veremedi. Kırmızılar sahasındaki maçtan 1-0 yenik ayrıldı. Ozan Kabak ise maçı tribünden izledi. Ozan Kabak'ın 7 Şubat'ta Manchester City ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

İngiliz ekibi Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Peki Galatasaray bu transferden yetiştirme payı alacak mı?

Hürriyet gazetesinen haberine göre Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, “yetiştirme payı” olarak bu transferden yüzde 5 alacak. Ozan Kabak'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor. Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon civarı para girecek. İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

X faktör 4 aylık performans

İngiliz basını Ozan Kabak'ın sezonun kalan bölümünde göstereceği performansın bu konuda belirleyici olacağını ifade ediyor. Kabak'ın henüz 2000 doğumlu olduğuna vurgu yapılırken Liverpool'un bu opsiyonu kullanma ihtimalinin az olmadığı belirtiliyor. Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi ise 2024'e kadar devam ediyor.

Virgil Van Dijk sezonu kapattı

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Klopp, sezonun ilk yarısında oynanan Everton maçında sakatlanan Virgil Van Dijk'ın sezonu kapattığını açıklamıştı.İngiliz ekibi, geçtiğimiz gün de Joel Matip'in de sezonu kapattığını duyurdu. Transfer dönemi kapanmadan önce Kırmızılar, Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna katmıştı.