BIST 1.540
DOLAR 7,12
EURO 8,55
ALTIN 415,07
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 100 bin liralık tazminat

İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank palet fabrikası açıklamaları sebebiyle tazminat kaybetti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 100 bin lira verecek.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

100 bin lira tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki

Kemal Kılıçdaroğlu bugün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mahkemenin kendisi hakkında vermiş olduğu tazminat kararı için de açıklamalarda bulunan CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"Tank Palet’e ne yaparsa yapsın ben haklıyım. Katar ordusuna peşkeş çekti mi çekti. Bedava verdi. Yargıçları beni tazminata mahkum edebilir hiç önemli değil. Ben her türlü mücadeleyi vereceğim, tarih beni haklı çıkaracak onları mahkum edecek. "

DAVA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin 1 Aralık 2020'deki TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında "bir bütün olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği" belirtilmişti. Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi "alışkanlık haline getirdiği" öne sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Nicolas Anelka, futbola geri döndü
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimden sürpriz Boğaziçi çıkışı! Ali Babacan detayı bomba
Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde! Gram altın 420 lira seviyesinde
Burcu Özberk ne dedi babasız çocuk açıklaması kriz çıkardı
Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü
Türkiye'de mutasyonlu virüs kabusu! Prof. Dr. Sema Turan açıkladı 23 ilde var
Dolarla ilgili önemli gelişme! Dünyanın en büyük şirketi Citigroup dolar/TL tahminini açıkladı
Antalya'da polislere iftira attı vicdan azabı çekince itiraf etti ama polisler mahkum edildi
Yabancılar her 5 konuttan birini Antalya'dan alıyor
Yorumlar 26 yorum