Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 100 bin liralık tazminat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank palet fabrikası açıklamaları sebebiyle tazminat kaybetti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 100 bin lira verecek.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

100 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu'ndan karara ilk tepki

Kemal Kılıçdaroğlu bugün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mahkemenin kendisi hakkında vermiş olduğu tazminat kararı için de açıklamalarda bulunan CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"Tank Palet’e ne yaparsa yapsın ben haklıyım. Katar ordusuna peşkeş çekti mi çekti. Bedava verdi. Yargıçları beni tazminata mahkum edebilir hiç önemli değil. Ben her türlü mücadeleyi vereceğim, tarih beni haklı çıkaracak onları mahkum edecek. "