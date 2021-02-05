İşte 2021 Ocak ayında en çok satan sıfır otomobil modelleri... İlk üç sıralaması değişti
Koronavirüs pandemisine rağmen sıfır araç satışları hız kesmedi. Bunun yanında 2021'in Ocak ayında en çok satan otomobil modelleri de belli oldu. Sıralamada ilk üç marka değişti...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti.
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Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.
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İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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FERRARI 1 adet satıldı
En çok satan modeli F8 Tributo: 1 adet
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