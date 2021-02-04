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Ziya Selçuk açıkladı: Öğretmenlerin aşılanması için süreç başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili yaptığı açıklamda, "Öğretmenlerin kimlik bilgileri Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılacak" diye konuştu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imza törenine katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, "Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor." açıklaması yaptı.

Bilgilerin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması çalışması

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili şunları söyledi:

- Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor.

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