Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 2021 yılı itibariyle nüfusumuz 83 bini geçti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu son dakika Türkiye'nin nüfusunu açıkladı. Türkiye'nin yeni nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Nüfusumuz bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi arttı. Öte yandan İstanbul'un nüfusu 20 yıl sonra ilk kez azaldı.

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TÜİK tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin nüfusunu açıkladı.

Buna göre, ülke nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

TÜİK'ten, konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Türkiye'nin nüfusu 459 bin 365 kişi arttı

"Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Erkek ve kadın nüfus

Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Yabancı nüfus azaldı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu."

Nüfus artış hızı

Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı

Türkiye'de 2019 yılında yüzde 92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında yüzde 93 oldu.

Diğer taraftan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452

İstanbul'un nüfusu ile ilgili 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

Geçen yıl en fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı:

Nüfusu en az olan il

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.