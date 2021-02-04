15 Şubat'ta hangi okullar ve sınıflar açılacak MEB açıklaması

Yüz yüze eğitim hakkında kabine toplantısı sonrasında yeni açıklamalar geldi. Alınan kararla köy okulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakan Selçuk da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları paylaştı. Peki, diğer okullar ne zaman açılacak?

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Okullar ne zaman açılacak, 15 Şubat'ta hangi okullar ve sınıflar açılacak sorusu son günlerde gündemde. Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte yüzyüze eğitim hakkında alınacak kararlar ve açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. lli Eğitim Bakan Selçuk da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları paylaştı. Peki, diğer okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk, sosyal medyadan, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez" paylaşımında bulundu. Bakan Koca'dan da Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama geldi. Koca, "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle birlikte doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Okullar ne zaman açılacak: Öte yandan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Koca şunları ifade etti;

Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12’inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.

Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir.

Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12’inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.

Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve "her ev bir okuldur" anlayışıyla Ağaçdibi köy okulu, haneleri ile tablet, bilgisayar ve kitap desteğiyle öğrenim sürecine devam eden öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Görüntülerde öğrencilerin okul özlemlerini anlatan karelere yer verildi.

Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçecek köy okullarına ilişkin yaptığı paylaşımına, "Köylerimizin her hanesinde, okulunun açılmasını bekleyen yüz binlerce çocuk vardı. Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadelerini ekledi