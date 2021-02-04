BIST 1.540
DOLAR 7,12
EURO 8,55
ALTIN 415,07
HABER /  YEREL

Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Orhangazi-İznik Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Orhangazi ilçesinden, İznik ilçesi yönüne doğru giden Hasan Turhan (33) idaresindeki 77 BG 071 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen Celal Ok (68) idaresindeki CP-596-80 yabancı plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari aracın takla atarak ters döndüğü kazada otomobil sürücü Hasan Turhan, eşi Merve Uykız Turhan (33) ile biri 2 diğeri 5 yaşında 2 kızı yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
İzmir’deki afette ev ve iş yerleri zarar görenler sokak kısıtlamasından muaf tutuldu
Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran'dan Babacan'a çok sert 'Boğaziçi' tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 100 bin liralık tazminat
Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimden sürpriz Boğaziçi çıkışı! Ali Babacan detayı bomba
Dünyanın ilk eş zamanlı çift el ve yüz naklinde mucizevi sonuç!
Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde! Gram altın 420 lira seviyesinde
Burcu Özberk ne dedi babasız çocuk açıklaması kriz çıkardı
Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu vuracak mı?
Yorumlar