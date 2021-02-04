Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Orhangazi-İznik Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Abone ol
Orhangazi ilçesinden, İznik ilçesi yönüne doğru giden Hasan Turhan (33) idaresindeki 77 BG 071 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen Celal Ok (68) idaresindeki CP-596-80 yabancı plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari aracın takla atarak ters döndüğü kazada otomobil sürücü Hasan Turhan, eşi Merve Uykız Turhan (33) ile biri 2 diğeri 5 yaşında 2 kızı yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
İhbar üzerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.