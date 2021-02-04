Galatasaray Yedlin'i İskoç devinin elinden kapmış!

İngiliz Daily Mail gazetesi "Galatasaray, Yedlin'i, Celtic'in elinden kaptı" diye yazdı.

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Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, yılbaşı gecesi talihsiz bir sakatlık geçiren Omar Elabdellaoui'nin yerine DeAndre Yedlin'i almıştı. Bu transferle ilgili sürpriz bir detay paylaşıldı.

Newcastle United Teknik Direktörü Steve Bruce, ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin'in Galatasaray'a transferinin son gün tamamlandığını doğruladı. İngiliz basınına göre sarı-kırmızılıların bu transferde İskoç ekibi Celtic ile kapıştığı ortaya çıktı.

Daily Mail gazetesi "Galatasaray, Yedlin'i, Celtic'in elinden kaptı" diye yazdı.

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin için ABD Milli Takımı'ndan eski hocası Jürgen Klinsmann, "DeAndre'ın en büyük farkı hızdır. Her takımı bununla korkutur" demişti.

Takım arkadaşı defans oyuncusu Omar Gonzalez ise, "DeAndre, her işe koşmaya istekli" ifadeleri ile Yedlin'i anlatmıştı.

Seattle Sounders sportif direktörü Chris Henderson da "Yedlin'in müthiş bir sürati var. Geçemeyeceği oyuncu yok" yorumlarını yapmıştı.