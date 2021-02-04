Meral Akşener'den ilginç 'yeni anayasa' yorumu! HDP'nin ziyaret talebine ne diyecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada 'Sıfırdan anayasa yapmak ikinci cumhuriyetin kuruluşudur' dedi. Akşener, siyasi partilere ziyaret turuna çıkan HDP ile görüşecek misiniz? sorusuna 'davet gelmedi' yanıtını verdi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ağırladı. İki lider görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi Bakanlar Kurulu toplantısından sonra sürpriz bir şekilde gündeme getirdiği Yeni Anayasa tartışmaları ile ilgi konuşan Akşener şunları söyledi:

"Sıfırdan anayasa yapmak ikinci cumhuriyetin kuruluşudur''

"Yeni anayasayla ilgili Erdoğan’dan sonra takip ettim herkes başka bir şey söyledi. Meclis Başkanı başka söyledi, Bahçeli Başka söyledi, en minik ortak Perinçek çok başka bir şey söyledi. Burada Yeni Anayasa gibi bir anlatım var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı işler eski sisteme göre hukuk dışı. Sıfırdan Anayasa yapmak gibi bir iddia ise bu ikinci cumhuriyetin kuruluşudur ki bununla ilgili bir bilgi almamız gerek.

Sayın Erdoğan bunu söyleyip ortada bir hazırlık yok, bir yün yumağı attılar, milleti birbirine dolaştırıp; çiftçinin, esnafın, annenin derdinin konuşulmadığı bir süreç olarak yorumluyorum..."

HDP'nin ziyaret talebi için 'davet gelmedi'

Meral Akşener'e, HDP'nin parti ziyaretlerine başladığı hatırlatılarak "HDP parti ziyaretlerine başladı. İyi Parti'den de randevu isteyeceklerini belirttiler ancak takdir onların ifadelerini kullandılar. Siz böyle bir davet gelirse kabul edecek misiniz?" sorusu yöneltildi.

Akşener soruya "Henüz öyle bir talep gelmedi." şeklinde cevap vermesiyle muhabir, bu kez talep gelirse kabul edip etmeyeceğini sordu.

Akşener, bu soruya da "Davet gelmedi. Farzu muhal üzerinden neden konuşalım." ifadeleriyle cevap verdi.