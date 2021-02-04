Terör propagandası yapılan ve yasa dışı bahis oynatılan 331 site erişime kapatıldı

DİYARBAKIR Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yapılan ve yasa dışı bahis oynatılıp, müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 331 interntet sitesi erişime kapatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ocak ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda ABD ve Almanya'dan terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yapan 126 URL adresi ile yasa dışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın yapan ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 205 web sitesi tespit edildi.

5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkındaki kanun kapsamında hazırlanan rapor, Diyarbakır nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunuldu. Alınan erişimin engellenmesi kararının ardından 331 web sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) erişime kapatıldı.