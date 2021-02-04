Soma maden kazası davasında kritik gelişme

Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 2018 yılında verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından bir sonraki duruşma tarihi belli oldu.

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Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 2018 yılında verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından bir sonraki duruşma tarihi belli oldu.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı’nda, 14 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı hakkında verilen cezayı Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de tarihinde ilkin; “Olası kastla ölüme ve yaralamaya sebep olmaktan cezalandırılmalılar” şeklinde aleyhlerine bozmuştu.

Bu karara Yargıtay savcısı itiraz etti ve Yargıtay 12. Dairesinin üç üyesi değiştirilerek dosya yeniden ele alındı.

“Bilinçli taksir'e dönüştürüldü''

Bu kez aynı daire bir önceki kararını değiştirerek, “Sanıkların olası kastla değil bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmaktan cezalandırılmaları gerekir” diyerek lehlerinde bozmuştu.

Sadece patron Can Gürkan'a önceden mahkemece “Basit taksir”den verilen cezası ağırlaştırılarak “Bilinçli taksir”e dönüştürüldü.

Soma maden faciasına ilişkin Yargıtay tarafından bozulan kararın ardından, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanacak davanın duruşması 13 Nisan 2021 tarihinde saat 09.00’da Akhisar Bülent Ciğeroğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Sanıklar, “Olası kast”la cezalandırılmış olsalardı her biri 301 kez ceza almış olacaktı.

Bu durumda, yani “Bilinçli taksir”den verilecek ceza sanıklar için ödül gibi olacak.

301 kişinin ölümüne ve yüzlerce işçinin yaralanmasına neden olan sanıklar tek bir ceza almakla kurtulacaklar, ayrıca çıkartılan infaz yasasından da yaralanacakları için muhtemelen ilk duruşmada bazıları tahliye olacaklar.

Öte yandan Yargıtay 12. Dairesi, bir yandan patron Can Gürkan'ın cezasının ağırlaştırılmasını isterken aynı zamanda bu sanığın tahliyesine karar vererek çelişkili bir karara imza atmış oldu.