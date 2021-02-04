Antalya'da falezlerden düşerek ölmüştü dram çıktı! Mezarlıkta böyle dua etmiş

ANTALYA'da Serap Naktürk, (49) eşi ve arkadaşlarıyla gittiği parkta falezlerden kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar içleri acıttı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Eşi Önder Celal Naktürk ve arkadaşlarıyla Karaalioğlu Parkı'na gezmeye giden Serap Naktürk, Hıdırlık Kulesi'nin yan tarafındaki sura oturdu. Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Oğlunu 3 ay önce kaybetmiş Naktürk'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Serap Naktürk'ün, 3 ay önce oğlu Evren Naktürk'ü kalp krizinden kaybettiği ortaya çıktı.

"Yakın zamanda kavuşuruz inşallah" Naktürk'ün parka gelmeden önce oğlunun Kurşunlu Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret ettiği, "Yakın zamanda kavuşuruz inşallah" diye dua ettiği ortaya çıktı.

Naktürk'ün cenazesinin, oğlu Evren'in yanındaki mezara defnedileceği belirtildi.